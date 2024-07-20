Учёный обратился к NASA по поводу изменения миссии доставки образцов с Марса

Саутвуд написал руководству NASA письмо и статью о том, что агентству следует отказаться от принятия скоропалительных решений, пусть и вызванных финансовым и организационным факторами. В NASA регулярно откладывают работу над миссией по доставке на Землю образцов грунта и пыли с Марса, собранных марсоходом Perseverance за всё время работы.

По словам учёного, NASA стоит прислушаться к научному сообществу, которое критикует намерения агентства ускорить и упростить MSR ради экономии. Ни к чему хорошему это не приведёт — не даст необходимых, ценных для науки результатов. Учёный задаётся вопросом, что именно должно быть исключено из проекта, — посадочная платформа, два вертолёта, марсоход для сбора образцов или взлётно-посадочный модуль, предназначенный для выведения проб на орбиту Марса?

Проблема заключается в том, что NASA, по сути, отказалось от работы над миссией ввиду слишком большого бюджета, который ведомство попросту не может получить от государства, — порядка $11 млрд. Поэтому запуск MSR всё время откладывается со второй половины 2020 года.

«Перед коллегами из NASA сейчас стоит непростой выбор. С одной стороны, они могут сильно упростить миссию, быстро собрать образцы пыли с Марса и впервые в истории доставить её на Землю, что не соответствует пожеланиям научного сообщества. С другой, им придётся искать способы выделить гигантскую сумму средств на реализацию полной миссии, что сложно будет сделать без ущерба для других проектов NASA с учётом текущих бюджетов агентства и настроений в Конгрессе США», — подчеркнул Саутвуд в статье.