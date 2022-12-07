Учёный, обвинивший США и Китай в создании коронавируса, пожаловался на преследование со стороны ФБР

Хафф написал книгу Truth About Wuhan , что в переводе значит «Правда про Ухань». В книге он описал происхождение COVID-19 из китайской лаборатории, а разработку финансировали США.

Вскоре после того, как он начал говорить об этом, учёный заявил о преследовании со стороны ФБР и реализации против него «незаконной психологической операции». Хафф рассказал о том, что вблизи его дома начали появляться военные беспилотники, его дом был ограблен, компьютер и телефон взломали. Кроме того, некто даже ворвался в его дом, чтобы удалить фотографии с его компьютера.

Итогом стала подготовка учёным обращения в суд против ФБР. «Хафф готовится подать заявление на введение... временного судебного запрета против ФБР и других правительственных ведомств США», — пишет газета The Sun со ссылкой на юридические документы.