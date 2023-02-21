Учёный объяснил голубую вспышку в небе незадолго до землетрясения в Турции

Это произошло буквально за несколько минут до начала первых толчков. Это свечение видели жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции. Российский учёный объяснил, что это природные пьезоэлементы, которые находятся в земле.

Перед началом землетрясения на эти пьезоэлементы оказывается давление, они растягиваются и дают поляризацию электрического тока на края. Вот эта поляризация тока и даёт голубое свечение.

Об этом говорила и директор Высшего института сейсмических исследований при Университете Дамаска Хала Хасан. Она отметила, что объяснения тому явлению нет, но оно действительно происходит практически пред началом бедствия.