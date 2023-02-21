Учёный объяснил голубую вспышку в небе незадолго до землетрясения в Турции

Учёный объяснил голубую вспышку в небе незадолго до землетрясения в ТурцииЭто поляризация тока
Директор НИЦ прогнозирования и предупреждения геоэкологических и техногенных катастроф КубГУ Владимир Бабешко рассказал, почему перед землетрясением многие жители Турции и Сирии видели в небе голубую вспышку.
Фото: Vox.com
Это произошло буквально за несколько минут до начала первых толчков. Это свечение видели жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции. Российский учёный объяснил, что это природные пьезоэлементы, которые находятся в земле.
Перед началом землетрясения на эти пьезоэлементы оказывается давление, они растягиваются и дают поляризацию электрического тока на края. Вот эта поляризация тока и даёт голубое свечение.
Об этом говорила и директор Высшего института сейсмических исследований при Университете Дамаска Хала Хасан. Она отметила, что объяснения тому явлению нет, но оно действительно происходит практически пред началом бедствия.
Земля имеет в своем строении пьезоэлементы — это металлы, на которые если нажать, то они дают поляризацию электрического тока на края. Они есть и в земле. Когда подходит землетрясение, там происходит растяжение и возникают электрические потенциалы. Они поляризуют атмосферу, и когда выходят на высоту северного сияния, то проявляются. Но за короткое время, которое остается до землетрясения, уже никого предупредить нельзя.