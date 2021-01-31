Учёный объяснил, как и когда человек впервые заразился ВИЧ

Ученый предположил, что первое заражение человека ВИЧ произошло во время Первой мировой войны. По его мнению, первым инфицированным мог быть французский, бельгийский или британский солдат, участвующий в войне против немецких войск в Камеруне. Пепин заявил, что тогда ключевая проблема солдат заключалась даже не в атаке врагов, а в отсутствии еды.

Так, ввиду голода солдаты начали ловить обезьян и других животных. ”Моя гипотеза основана на том, что один из солдат был инфицирован во время охоты. Была убита шимпанзе, и во время разделки он поранился, что привело к заражению”, — поделился выводами ученый.