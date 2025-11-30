Учёный объяснил, как работает человеческий смех

Во время смеха быстро сокращаются мышцы брюшного пресса. Именно поэтому они даже могут потом начать боль. Ещё смех подавляет контроль над мышцами и рефлексы, что приводит, например, к подкашиванию ног.

У учёных есть несколько предположений, почему возник смех. Прежде всего, он мог служить признаком дружелюбных и неагрессивных намерений. На это указывают наблюдения за современными обезьянами, которые издают похожие на смех звуки во игр и шутливых стычек.