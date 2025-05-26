Учёный объяснил природу гигантской «птицы» возле Солнца

Объект, напоминающий огромную птицу из огня, недавно попал в объектив телескопа LASCO. Это не первое его появление, однако природа загадочного явления до сих пор не установлена. Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв сообщил, что учёные продолжают изучать снимки, пытаясь найти объяснение. По его словам, подобные объекты появляются крайне редко, но их фиксировали и раньше.

Согласно данным, полученным с телескопа 24 мая, если объект физически существует, его размах «крыльев» может достигать 150 тысяч километров, что в десять раз больше размера Земли. Тем не менее, специалисты допускают, что это может быть оптическая иллюзия. Богачёв отметил, что в поле зрения солнечных телескопов часто попадают кометы, астероиды и даже космический мусор, которые легко идентифицируются. Однако форма «огненной птицы» не соответствует ни одной из известных категорий.

Учёный предположил, что объект, вероятно, расположен ближе к телескопу, а не к самому Солнцу, из-за чего его размеры могут быть сильно преувеличены. Исследователи уже находили похожие структуры на снимках, хотя это случается крайне редко, всего один или два раза в год. Богачёв подчеркнул, что несмотря на необычность явления, оно не уникально и пока не вызывает серьёзных гипотез, например, о внеземном происхождении.