Учёный объяснил, в чём разница между тёмной материей и антиматерией

Учёный объяснил, в чём разница между тёмной материей и антиматериейВот как устроена наша Вселенная
Вся обычная материя вокруг состоит из атомов. Атомы же состоят из протонов и электронов. Антиматерия - это противоположно заряженный двойник материи. Она состоит уже из позитронов и антипротонов.
Когда материя и антиматерия встречаются, они уничтожают друг друга в вспышке света и энергии и исчезают.
Тёмная материя сама по себе намного загадочнее. Около 50 лет назад астроном Вера Рубин обнаружила, что внешние звёзды в галактиках вращались гораздо быстрее, чем должны были. Они должны были бы разлететься в космос, как искры от фейерверка, но этого не произошло.
Единственное объяснение этому - наличие невидимого вещества, которое удерживает галактики на месте за счёт дополнительной гравитации. Учёные назвали это вещество тёмной материей. Но это лишь временное название, пока специалисты не поймут, что это на самом деле такое. В течение последних 50 лет исследователи проводили эксперименты, пытаясь обнаружить тёмную материю либо воссоздать её в лаборатории. Однако все попытки пока оказались безрезультатными.