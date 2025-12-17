Учёный объяснил, в чём разница между тёмной материей и антиматерией

Вся обычная материя вокруг состоит из атомов. Атомы же состоят из протонов и электронов. Антиматерия - это противоположно заряженный двойник материи. Она состоит уже из позитронов и антипротонов.

Когда материя и антиматерия встречаются, они уничтожают друг друга в вспышке света и энергии и исчезают.