Учёный посоветовал препараты для ревакцинации пожилых людей

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Учёный посоветовал препараты для ревакцинации пожилых людейРевакцинироваться можно регулярно
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как правильно ревакцинироваться пожилым людям и другим возрастным категориям.
По его словам, повторная ревакцинация — та, которая делается в третий раз. Людям моложе 65 лет достаточно компонента «Спутник Лайт», а тем, кто старше 65, нужны оба компонента — необходимо привиться полным комплексом препарата «Спутник V».
Как отмечается, ревакцинироваться «Спутником V» можно каждые полгода «бесконечное количество раз».
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Источник: РИА Новости