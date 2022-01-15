Учёный посоветовал препараты для ревакцинации пожилых людей

По его словам, повторная ревакцинация — та, которая делается в третий раз. Людям моложе 65 лет достаточно компонента «Спутник Лайт», а тем, кто старше 65, нужны оба компонента — необходимо привиться полным комплексом препарата «Спутник V».

Как отмечается, ревакцинироваться «Спутником V» можно каждые полгода «бесконечное количество раз».

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