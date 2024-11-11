Учёный предложил объяснение светящемуся объекту над Казанью

Яркий светящийся объект, который недавно заметили в небе над Казанью, скорее всего, оказался небольшим метеоритом. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт объяснил, что такие явления — не редкость. По его словам, каждый месяц в атмосферу входит десятки подобных метеоритов, и падение таких тел на Землю фиксируется почти каждую неделю.

Эйсмонт отметил, что хотя версию о спутнике нельзя исключать, вряд ли это был он, учитывая яркость, с которой объект вошёл в атмосферу. «Если бы это был спутник, он должен был быть довольно большим, а таких объектов с такой яркостью мало,» — добавил учёный. Скорее всего, это был метеорит, причём довольно маленький, сказал он, успокаивая жителей Казани.

Кроме того, учёный прокомментировал сообщения о срабатывании автомобильных сигнализаций в зоне, где наблюдали болид. Эйсмонт выразил сомнение, что такой маленький метеорит мог вызвать подобные явления. В целом, учёный уверяет, что поводов для паники нет, так как такие события случаются регулярно и не представляют опасности.