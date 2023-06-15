Учёный предложил сдвинуть Землю с орбиты с помощью астероидов, чтобы планета не сгорела из-за Солнца

Учёный предложил сдвинуть Землю с орбиты с помощью астероидов, чтобы планета не сгорела из-за СолнцаНо таких возможностей у человечества ещё нет
Профессор астрофизики Манчестерского университета в Великобритании Альберт Зейлстра предложил сместить Землю с орбиты для защиты от Солнца. Существует теория, что через миллиард лет Солнце станет настолько активным, что уничтожит на планете всё живое.
Чтобы избежать этого, Зейлстра предложил использовать астероиды для смещения Земли с орбиты. По его словам, сохранить жизнь на Земле в будущем удастся благодаря смещению Земли на 5 млн км дальше от Солнца.
Астероиды, которые нужны для решения озвученной учёным задачи, — астероиды из пояса между Марсом и Юпитером. Сначала астероиды будут запущены в сторону Солнца, а затем небесные тела полетят к Земле для ускорения. Причём совершить подобный манёвр придётся не меньше миллиона раз.
У человечества нет подобных ресурсов, но, по мнению учёного, если они появятся, найдётся и время на реализацию таких проектов.