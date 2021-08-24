Учёный предсказал глобальную климатическую катастрофу в ближайшие десятки лет

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Учёный предсказал глобальную климатическую катастрофу в ближайшие десятки летПо итогу она приведёт к новому великому переселению народов
Российский учёный-климатолог Владимир Рябов рассказал о том, чем может обернуться отказ государств от уменьшения выбросов парниковых газов.
Оказалось, что в конечном итоге это может привести к значительному повышению уровня Мирового океана уже в ближайшие 30 лет, пишет Lenta.ru. При этом через 100 лет этот показатель достигнет пяти метров.
Учитывая, что увеличение его уровня всего на несколько метров способно затопить около 30% суши, на которой в данный момент живут люди, то, к чему всё идёт, вполне осознанно можно назвать глобальной климатической катастрофой.
Рябов также отметил, что затопленными по итогу окажутся «наиболее населённые территории на планете». Это приведёт к новому великому переселению народов примерно через век.