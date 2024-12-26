Учёный предсказал извержение одного из мощнейших вулканов

Штоффель считает, что уже в этом веке произойдёт извержение, которое будет не менее мощным, чем индонезийского вулкана Тамбора в 1815 году, из-за которого на планете резко снизилась температура и случился голод. Но учёный не может сказать, где именно произойдёт прогнозируемое извержение. «Но какой из них будет следующим и когда — предсказать пока невозможно», — заявил Штоффель.

В свою очередь, профессор Нью-Йоркского университета Майкл Рампино, исследователь связей между извержениями вулканов и изменением климата уверен, что «последствия могут быть даже хуже, чем мы видели в 1815 году».