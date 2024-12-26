Учёный предсказал извержение одного из мощнейших вулканов

Опубликовано 26 декабря 2024, 04:301 мин.
Учёный предсказал извержение одного из мощнейших вулкановИ серьёзные последствия этого
Профессор Женевского университета Маркус Штоффель спрогнозировал извержение одного из мощнейших мировых вулканов, что, по его словам, приведёт к «климатическому хаосу».
Штоффель считает, что уже в этом веке произойдёт извержение, которое будет не менее мощным, чем индонезийского вулкана Тамбора в 1815 году, из-за которого на планете резко снизилась температура и случился голод. Но учёный не может сказать, где именно произойдёт прогнозируемое извержение. «Но какой из них будет следующим и когда — предсказать пока невозможно», — заявил Штоффель.
В свою очередь, профессор Нью-Йоркского университета Майкл Рампино, исследователь связей между извержениями вулканов и изменением климата уверен, что «последствия могут быть даже хуже, чем мы видели в 1815 году».