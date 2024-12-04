Учёный предсказал падение астероида в Якутии

Астероид Cowepc5 войдёт в атмосферу Земли и приземлится в Якутии. Об этом сообщил научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий. Он рассказал, что жители Якутии смогут наблюдать болид, чья вспышка будет настолько яркой, что её можно будет сравнить с несколькими полными Лунами.

Астероид имеет диаметр около метра, и, по словам эксперта, есть вероятность, что его осколки достигнут Земли, но их размеры будут незначительными. Короткий также уточнил, что скорость вхождения астероида в атмосферу составит 16 километров в секунду. Последние координаты его пути находятся на высоте 100 километров над Землёй, а точка входа расположена на 118,63° восточной долготы и 60,827° северной широты.

Согласно астроному, хорошая видимость этого явления ожидается на площади радиусом в 500 километров, а саму вспышку можно будет наблюдать на расстоянии от 700 до 1000 километров. Место падения астероида находится в 110 километрах северо-западнее от Олёкминска, в 200 километрах восточнее от Ленска и в 600 километрах западнее Якутска.