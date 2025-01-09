Учёный предупредил о новых мощных вспышках на Солнце в 2025 году

Опубликовано 09 января 2025, 12:281 мин.
Учёный предупредил о новых мощных вспышках на Солнце в 2025 годуОни могут происходить после солнечного цикла
Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев предупредил о мощных вспышках на Солнце, которые ожидаются в течение 2025 года.
По словам Язева, пик 11-летнего солнечного цикла уже пройден, но «на спаде цикла тоже возможны сильные солнечные вспышки». Учёный подчеркнул, что эти вспышки могут быть наиболее мощными.
Он отметил, что солнечные выбросы сами по себе не опасны для человека, однако попадание большого количества солнечных заряженных частиц на Землю может спровоцировать сильные магнитные бури.
«Пик [11-летнего солнечного] цикла мы уже прошли. Однако, как показывает опыт, на спаде цикла тоже возможны сильные солнечные вспышки. Поэтому можно ожидать, что в 2025 году вспышки на Солнце могут быть особенно мощными», — подчеркнул Язев.