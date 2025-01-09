Учёный предупредил о новых мощных вспышках на Солнце в 2025 году

По словам Язева, пик 11-летнего солнечного цикла уже пройден, но «на спаде цикла тоже возможны сильные солнечные вспышки». Учёный подчеркнул, что эти вспышки могут быть наиболее мощными.

Он отметил, что солнечные выбросы сами по себе не опасны для человека, однако попадание большого количества солнечных заряженных частиц на Землю может спровоцировать сильные магнитные бури.

«Пик [11-летнего солнечного] цикла мы уже прошли. Однако, как показывает опыт, на спаде цикла тоже возможны сильные солнечные вспышки. Поэтому можно ожидать, что в 2025 году вспышки на Солнце могут быть особенно мощными», — подчеркнул Язев.