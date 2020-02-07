Наука и технологии
Сегодня 10:14
Учёный предупредил о последствиях грядущего исчезновения комаров в России
Оно может повлиять на пищевую цепь
По словам главы института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, потепление температуры, которые было зафиксировано в России текущей зимой, может способствовать исчезновению комаров, что, в свою очередь грозит негативными последствиями.
Сообщается, что исчезновение комаров будет обусловлено ранним пробуждением от потепления. Так, они могут погибнуть от отсутствия возможности прокормиться. А уже это может привести к нарушению пищевой цепи, поскольку, как известно, рыбы питаются личинками комаров.”Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год”, — рассказал Данилов-Данильян.
Кроме того, он также отметил, что в связи с аномально теплой зимой замерзание рек отсрочилось, тогда как их оттаивание, напротив, приблизилось, что гарантированно повлияет на все организмы.