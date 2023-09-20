Учёный предупредил об активизации вспышек на Солнце

По его словам, за последние две недели количество вспышек на Солнце выросло. В течение второй недели сентября число вспышек выросло почти в 2 раза по сравнению с первой неделей.

Как отметил учёный, создаётся впечатление, что Солнце придерживает часть энергии, а на пик активности выйдет весной следующего года. При этом Богачёв объяснил, чт его слова — не прогноз: современные научные модели магнитных бурь могут дать точную информацию на три дня максимум.

«Мы видим рост солнечной активности. И мы подтверждаем, что её максимум ещё не достигнут, он впереди. В целом осень ожидается активная, стоит ожидать более сильных вспышек и более сильных геомагнитных бурь», — объяснил эксперт.