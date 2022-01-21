Наука и технологии
Сегодня в 21:56
1 мин.

Учёный предупредил об опасности соединения омикрон-штамма и гриппа

Это может привести к опасным для жизни осложнениям
Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова Роман Зиновкин рассказал, чем опасно одновременное распространение омикрон-штамма коронавируса и гриппа.
Учёный предупредил об опасности соединения омикрон-штамма и гриппа

По словам эксперта, «Омикрон» сам по себе не так опасен, как другие штаммы коронавируса. Но его распространение на фоне роста заболеваемости гриппом — плохая новость, потому что такое сочетание вирусов может привести к опасным для жизни осложнениям.

Зиновкин отметил, что проводились исследования на мышах, которых заразили одновременно гриппом и коронавирусом. В связи с этим у животных возникли осложнения «малосовместимые с жизнью».

Стоит учитывать, что в России эпидемические пороги заболеваемости гриппом превышены в 46 регионах. Поэтому необходимо беречь себя и соблюдать установленные меры предосторожности.

Если вы уже давно вакцинировались от COVID-19, надо сделать бустер, т.е. пройти ревакцинацию. Конечно, необходимо сделать прививку от гриппа, особенно тем людям, которые много общаются по роду работы. Помимо этого, есть правила, которые мы должны соблюдать в холодное время года: не переохлаждаться, следить за диетой, следить за уровнем витамина D3, который во многом поддерживает нашу иммунную систему. Врачи многих стран также рекомендуют употреблять цинк, потому что он входит в состав ферментов, которые обеспечивают противовирусную защиту. Наконец, ношение масок предотвращает заражение.

Роман Зиновкин
Заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача или консультации. Перед принятием решения обязательно посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров