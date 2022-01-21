Учёный предупредил об опасности соединения омикрон-штамма и гриппа

По словам эксперта, «Омикрон» сам по себе не так опасен, как другие штаммы коронавируса. Но его распространение на фоне роста заболеваемости гриппом — плохая новость, потому что такое сочетание вирусов может привести к опасным для жизни осложнениям.

Зиновкин отметил, что проводились исследования на мышах, которых заразили одновременно гриппом и коронавирусом. В связи с этим у животных возникли осложнения «малосовместимые с жизнью».

Стоит учитывать, что в России эпидемические пороги заболеваемости гриппом превышены в 46 регионах. Поэтому необходимо беречь себя и соблюдать установленные меры предосторожности.