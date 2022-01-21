Учёный предупредил об опасности соединения омикрон-штамма и гриппа

Учёный предупредил об опасности соединения омикрон-штамма и гриппаЭто может привести к опасным для жизни осложнениям
По словам эксперта, «Омикрон» сам по себе не так опасен, как другие штаммы коронавируса. Но его распространение на фоне роста заболеваемости гриппом — плохая новость, потому что такое сочетание вирусов может привести к опасным для жизни осложнениям.
Зиновкин отметил, что проводились исследования на мышах, которых заразили одновременно гриппом и коронавирусом. В связи с этим у животных возникли осложнения «малосовместимые с жизнью».
Стоит учитывать, что в России эпидемические пороги заболеваемости гриппом превышены в 46 регионах. Поэтому необходимо беречь себя и соблюдать установленные меры предосторожности.
Если вы уже давно вакцинировались от COVID-19, надо сделать бустер, т.е. пройти ревакцинацию. Конечно, необходимо сделать прививку от гриппа, особенно тем людям, которые много общаются по роду работы. Помимо этого, есть правила, которые мы должны соблюдать в холодное время года: не переохлаждаться, следить за диетой, следить за уровнем витамина D3, который во многом поддерживает нашу иммунную систему. Врачи многих стран также рекомендуют употреблять цинк, потому что он входит в состав ферментов, которые обеспечивают противовирусную защиту. Наконец, ношение масок предотвращает заражение.
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