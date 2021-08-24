Учёный предупредил россиян о нашествии гигантских слизней-гермафродитов вредителей

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Учёный предупредил россиян о нашествии гигантских слизней-гермафродитов вредителейКоторые ещё и размножаются с огромной скоростью
Российский учёный-зоолог Илья Гомыранов предупредил соотечественников о нашествии гигантских слизней-гермафродитов. Их завезли в страну вместе с растениями, при этом сами они являются достаточно опасными вредителями для садов и огородов.
По словам специалиста, у «иноземцев» практически отсутствуют естественные враги на территории нашей страны. В связи с этим они размножаются с высокой скоростью — самка такого слизня способна отложить за раз до 100 яиц, пишет РИА Новости.
Гомыранов рассказал, что оранжевый слизень способен вырастать до более 10 см в длину. И если раньше ореолом его обитания являлась Европа и юг России, то сейчас вредитель стал появляться на территории Москвы и Подмосковья, вплоть до Тверской области.
Стоит отметить, что слизень не представляет опасности для человека.