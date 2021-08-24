Учёный предупредил россиян о нашествии гигантских слизней-гермафродитов вредителей

По словам специалиста, у «иноземцев» практически отсутствуют естественные враги на территории нашей страны. В связи с этим они размножаются с высокой скоростью — самка такого слизня способна отложить за раз до 100 яиц, пишет РИА Новости.

Гомыранов рассказал, что оранжевый слизень способен вырастать до более 10 см в длину. И если раньше ореолом его обитания являлась Европа и юг России, то сейчас вредитель стал появляться на территории Москвы и Подмосковья, вплоть до Тверской области.

Стоит отметить, что слизень не представляет опасности для человека.