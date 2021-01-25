Учёный превращает космические данные в музыку

Под это дело специалист даже создал специальный сайт — SYSTEM Sounds — сообщает издание Нож. Именно на нём он выкладывает композиции, которые также имеют визуализацию. На сайте, например, можно послушать, как звучит звездная система TRAPPIST-1. Именно её учёный называет «самой музыкальной солнечной системой».

Помимо того, на сайте Руссо есть песни Сатурна, Юпитера, Луна, Столпы Творения и многих других космических объектов. От себя отметим, что помимо веб-страницы, у проекта астрофизика также имеется и YouTube-канал.