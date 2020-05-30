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Учёный проверил, способны ли люди воспринимать злость, грусть и улыбки сквозь маски
Скорее нет, чем да
Профессор психологии Клаус-Кристиан Карбон из Бамбергского Университета проверил, способны ли люди воспринимать злость, грусть и улыбки сквозь маски. Для того, чтобы выяснить, влияет ли наличие маски на лице на восприятие эмоций ученый провел эксперимент с привлечением 41 добровольца.
Так, участникам, в рамках данной работы, демонстрировали изображения 12 различных лиц с открытыми и закрытыми масками, которые выражали несколько эмоций: от злости и грусти до улыбок. Таким образом каждый участник посмотрел порядка 144 изображений. В результате было установлено, что люди плохо воспринимают эмоции сквозь маски.
”Участники узнавали эмоции (под маской) реже и при этом меньше доверяли своему восприятию. Но особенно интересно то, что испытуемые показали характерные ошибочные толкования эмоций”, — поделился профессор Карбон. В частности, многие люди принимали выражение отвращения при закрытой маске за ярость, тогда как лица, выражающие счастье, грусть и злость были восприняты как спокойные.