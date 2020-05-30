Учёный проверил, способны ли люди воспринимать злость, грусть и улыбки сквозь маски

Так, участникам, в рамках данной работы, демонстрировали изображения 12 различных лиц с открытыми и закрытыми масками, которые выражали несколько эмоций: от злости и грусти до улыбок. Таким образом каждый участник посмотрел порядка 144 изображений. В результате было установлено, что люди плохо воспринимают эмоции сквозь маски.

”Участники узнавали эмоции (под маской) реже и при этом меньше доверяли своему восприятию. Но особенно интересно то, что испытуемые показали характерные ошибочные толкования эмоций”, — поделился профессор Карбон. В частности, многие люди принимали выражение отвращения при закрытой маске за ярость, тогда как лица, выражающие счастье, грусть и злость были восприняты как спокойные.