Учёный провёл три месяца под водой и помолодел за это время на 10 лет

Учёный провёл три месяца под водой и помолодел за это время на 10 летСтоит продолжить изучение данного эффекта
Учёный Джозеф Дитури провёл целых 93 дня под водой и получил впечатляющие результаты в улучшении своего здоровья.
По данным медиков, за это время его организм претерпел значительное омоложение, эквивалентное снижению возраста на 10 лет.
Врачи измерили у Дитури так называемые теломеры — последовательности ДНК, расположенные на концах хромосом. Обычно с возрастом они сокращаются, но у Дитури они на 20% длиннее, чем перед его погружением в море в марте.
Кроме того, были отмечены и другие положительные изменения. Доля глубокого сна у Дитури достигла 66% в ночное время, а уровень холестерина и маркеров воспаления снизился.
Эти физические улучшения могут быть связаны с давлением, которому подвергался Дитури на глубине. Этот метод имеет ряд положительных эффектов на организм и используется, например, в гипербарической камере, способствующей улучшению работы мозга.