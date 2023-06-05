Учёный провёл три месяца под водой и помолодел за это время на 10 лет

По данным медиков, за это время его организм претерпел значительное омоложение, эквивалентное снижению возраста на 10 лет.

Врачи измерили у Дитури так называемые теломеры — последовательности ДНК, расположенные на концах хромосом. Обычно с возрастом они сокращаются, но у Дитури они на 20% длиннее, чем перед его погружением в море в марте.