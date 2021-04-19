Учёный раскрыл неизвестные ранее свойства редьки

Эксперт отметил, что корнеплод обладает большим количеством серы, передаёт радио Sputnik. А она, в свою очередь, активирует желудочно-кишечный тракт и желчный пузырь. Также к положительным качествам редьки можно отнести очищение организма.

Когда мы едим редьку, она способствует выведению всех неблагоприятных веществ, потому что сера сама по себе является ловушкой для тяжёлых металлов, для вредных веществ. Михаил Лущик

При этом учёный подметил, что продукт отлично справляется с лечением простуды. Также редька состоит из большого количества калия. Он обладает мочегонным эффектом и ускоряет работу кишечника. Таким образом, корнеплод можно считать отличным способом улучшить своё общее состояние.