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Учёный рассказал, какие комнатные цветы способны убивать бактерии
А также избавлять жильё от вредных веществ
Российский учёный и доктор биологических наук из МГУ Владимир Чуб рассказал, какие комнатные растения благоприятно влияют на атмосферу в квартире. В том числе речь зашла о тех из них, что способны уничтожать бактерии.
Так, специалист отметил, что комнатные цветы помогают в отопительный сезон, когда батареи высушивают воздух. При этом мирт и розмарин даже способны уничтожать бактерии за счёт испарения душистых веществ, передаёт слова биолога радио Sputnik.
Часть комнатных растений также умеет «поглощать вредные токсины», в том числе соединения серы или оксиды азота. К таковым относят хлорофитум и традесканцию.
Чуб напомнил, что на листьях цветков оседает пыль. А это значит, что их необходимо время от времени промывать водой, чтобы помочь успешно расти и дальше.