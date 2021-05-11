Учёный рассказал, какие комнатные цветы способны убивать бактерии

Так, специалист отметил, что комнатные цветы помогают в отопительный сезон, когда батареи высушивают воздух. При этом мирт и розмарин даже способны уничтожать бактерии за счёт испарения душистых веществ, передаёт слова биолога радио Sputnik.

Часть комнатных растений также умеет «поглощать вредные токсины», в том числе соединения серы или оксиды азота. К таковым относят хлорофитум и традесканцию.

Чуб напомнил, что на листьях цветков оседает пыль. А это значит, что их необходимо время от времени промывать водой, чтобы помочь успешно расти и дальше.