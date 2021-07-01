Учёный рассказал, когда зимы без снега станут в России нормой

Так, по его словам, в стране уже наблюдается снижение континентальности климата. Ученый предполагает, что уже через несколько десятков лет в России зимы без снега могут стать нормой.

“Разница температур зима-лето сокращается на Европейской территории России, то есть климат у нас движется в сторону Западной Европы, в сторону умеренности”, — сообщил специалист. Он спрогнозировал, что уже через 40 лет средняя температура зимой в Москве будет составлять ноль градусов, в то время как снег будет восприниматься аномальным явлением.

В то же время, по словам Семенова, за пределами городов температурные модификации не будут такими существенными.