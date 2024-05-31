Учёный рассказал о квантовой криптографии и её будущем

Это открыло путь к разработке квантовой криптографии, основанной на использовании случайности для создания непроницаемого шифрования. Применение этой технологии становится особенно актуальным с развитием квантовых компьютеров, которые могут подорвать классические методы шифрования. Однако, как отмечает профессор Экерт, квантовая криптография не заменит полностью классические методы, поскольку не всегда необходимо обеспечивать абсолютную безопасность.

Кроме того, профессор Экерт призывает к развитию кибербезопасности и обучению людей методам защиты данных. Его исследования в Окинавском институте науки и технологий направлены как на разработку новых стратегий кибербезопасности, так и на понимание природы случайности в нашей вселенной.