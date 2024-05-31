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Наука и технологии
Опубликовано 31 мая 2024, 23:21
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Учёный рассказал о квантовой криптографии и её будущем

Он считает, что эта область перспективна
Открытие квантовой механики раскрыло новые возможности для коммуникации, обработки и защиты данных. Профессор Артур Экерт, основатель квантовой криптографии, считает, что будущее в этой области обещает множество перспективных решений. Он подчеркивает, что ранее дебаты шли о том, являются ли события в квантовой механике по-настоящему случайными или нет. Эксперименты Джона Белла и последующие исследования подтвердили, что случайность является неотъемлемой частью квантовых событий.
Учёный рассказал о квантовой криптографии и её будущем

© Ferra.ru

Это открыло путь к разработке квантовой криптографии, основанной на использовании случайности для создания непроницаемого шифрования. Применение этой технологии становится особенно актуальным с развитием квантовых компьютеров, которые могут подорвать классические методы шифрования. Однако, как отмечает профессор Экерт, квантовая криптография не заменит полностью классические методы, поскольку не всегда необходимо обеспечивать абсолютную безопасность.

Кроме того, профессор Экерт призывает к развитию кибербезопасности и обучению людей методам защиты данных. Его исследования в Окинавском институте науки и технологий направлены как на разработку новых стратегий кибербезопасности, так и на понимание природы случайности в нашей вселенной.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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