Учёный рассказал о создании сразу четырёх новых вакцин от COVID-19 в России

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Учёный рассказал о создании сразу четырёх новых вакцин от COVID-19 в РоссииИ всё они совсем скоро пройдут процесс регистрации
Пока в сети ходят споры вокруг эффективности существующих вакцин от COVID-19, в России, как оказалось, ведётся разработка сразу четырёх новых препаратов. Об этом рассказал глава контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков.
По его словам, всех их планируется зарегистрировать уже весной 2022 года, сообщает URA.RU. Их главной целью для поражения должны стать «дельта» и «дельта плюс» штаммы коронавируса, так как именно они являются наиболее мощными на сегодняшний день.
Вместе с тем Крючков дал прогноз, согласно которому «дельта»-вариант COVID-19 будет продолжать мутировать внутри своей линии. Но несмотря на это, «большая часть признаков, на основе которых будет сделана вакцина, останется».