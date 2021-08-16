Учёный рассказал о создании сразу четырёх новых вакцин от COVID-19 в России

По его словам, всех их планируется зарегистрировать уже весной 2022 года, сообщает URA.RU. Их главной целью для поражения должны стать «дельта» и «дельта плюс» штаммы коронавируса, так как именно они являются наиболее мощными на сегодняшний день.

Вместе с тем Крючков дал прогноз, согласно которому «дельта»-вариант COVID-19 будет продолжать мутировать внутри своей линии. Но несмотря на это, «большая часть признаков, на основе которых будет сделана вакцина, останется».