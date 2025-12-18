Учёный рассказал, почему время летит для нас так быстро и как его замедлить

Для нашего мозга времени не существует. Он не воспринимает время, а просто делает выводы о нём. Подобно тиканью часов, мозг оценивает течение времени, отслеживания изменения.

Чтобы определить, сколько времени прошло, мозг суммирует произошедшие события. Если заполнить временной интервал чем-то захватывающим для нас, то он по ощущениям будет длиться дольше. Учёные обнаружили, что в лабораторных условиях кратковременно демонстрируемое мерцающее изображение, чем статическое той же продолжительности.

Именно по этой причине свидетели особо напряжённых событий (автомобильных аварий) говорят, что время для них будто замедляется.