Учёный рассказал, стоит ли делать вакцину от COVID-19 при наличии антител

По словам главного научного сотрудника Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгердта Петра Михайловича Чумакова, стоит. Как пишет Научная Россия, всё дело в том, что это позволяет ещё сильнее защитить организм от вируса, поддерживая при этом достаточный уровень антител.

Что интересно, подобного же мнения и специалисты ВОЗ. Они прямо заявляют, что делать прививку при высоком уровне антител — вполне нормальная практика и в ней нет ничего страшного.

Отметим, что чем больше времени прошло с момента формирования антител, тем меньше концентрация их белков в крови. Это приводит к ослаблению защиты и, как итог, увеличению шансов повторно заболеть.

В свою очередь вакцина отдаляет момент, когда вы будете подвержены ещё одному заражению COVID-19.