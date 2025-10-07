Учёный-робототехник предсказал крах индустрии роботов-гуманоидов из-за неуклюжести

В своей работе Брукс объяснил, почему современные человекоподобные роботы не могут достичь такой же ловкости, как люди. Как основатель крупных и успешных робототехнических стартапов, а также как исследователь, Брукс утверждает, что основная проблема современных роботов заключается в их ограниченной манёвренности. Он уверен, что компании, такие как Tesla и Figure AI, вкладывающие колоссальные ресурсы в разработку гуманоидов, не достигнут успеха, так как их усилия не смогут полностью соответствовать уровню гибкости и манёвренности человека. Брукс считает, что никакие роботы никогда не будут такими же гибкими и свободными в движениях, как человек.

Эксперт подчёркивает, что роботов можно научить выполнению задач, таких как распознавание речи или анализ изображений, с использованием больших языковых моделей. Однако он указывает, что научить автомобиль маневрировать, просто показав ему видео, невозможно. В связи с этим Брукс раскритиковал заявления Tesla о достижениях в области робототехники, такие как «прорывы», ошибочны, если не учитывать наличие чувствительных сенсорных датчиков и надёжных систем управления, аналогичных человеческим.

В частности, Брукс отмечает уникальность природных сенсоров, «встроенных» в кожу человека, и это невозможно воспроизвести в роботах. «Сенсорное восприятие — это очень сложная система датчиков и обработки данных, которая предоставляет гораздо более обширную информацию, зависящую от времени и движения, чем простое локальное давление», — подчёркивает эксперт.

Брукс также отмечает, что роботы, способные ходить на двух ногах, но не обладающие достаточной манёвренностью, могут представлять угрозу для безопасности человека. В будущем, по его мнению, от концепции создания роботов, имитирующих людей, откажутся, а транспортные средства будут оснащаться колёсами, усовершенствованными манипуляторами, присосками и камерами.