Учёный усомнился в том, что Америку открыл Колумб

Наука и технологии
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Учёный усомнился в том, что Америку открыл КолумбИ даже привёл достаточно убедительные доводы в пользу своей версии
Профессор Паоло Кьеза из Миланского университета взялся за переписывание и детализирование документа около 1345 года. Во время этого процесса учёный пришёл к интересному выводу.
Автором оригинального писания является монах Гальвано Фьямма. Именно в нём Кьеза нашёл упоминание Северной Америки. За 150 лет до знаменитого открытия материка Христофором Колумбом.
Так, согласно древнему эссе, моряки из Генуи уже тогда знали земле, известной как «Маркланд» / «Маркалада». Учёные определили, что это была часть побережья Атлантического океана Северной Америки, пишет Laboratory Equipment.
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что открытие было опубликовано накануне Дня Колумба — праздника, который довольно широко отмечается в Соединённых Штатах.