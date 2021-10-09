Учёный усомнился в том, что Америку открыл Колумб

Автором оригинального писания является монах Гальвано Фьямма. Именно в нём Кьеза нашёл упоминание Северной Америки. За 150 лет до знаменитого открытия материка Христофором Колумбом.

Так, согласно древнему эссе, моряки из Генуи уже тогда знали земле, известной как «Маркланд» / «Маркалада». Учёные определили, что это была часть побережья Атлантического океана Северной Америки, пишет Laboratory Equipment.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что открытие было опубликовано накануне Дня Колумба — праздника, который довольно широко отмечается в Соединённых Штатах.