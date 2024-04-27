Учёный выдвинул новую теорию «проклятия» Тутанхамона: на этот раз — радиация

По словам учёного, в древнеегипетских книгах говорится, что любой, кто потревожит могилы фараонов, умрёт «смертью от болезни, которую ни один врач не может диагностировать». И, похоже, жители Древнего Египта знали, что такая болезнь действительно существует, и потому верили в «злых духов», «проклятие» фараона и прочую мистику.

Феллоуз считает, что современники фараонов имели дело с радиацией. В ходе множества исследований задолго до экспедиции Феллоуза учёные выяснили, что в гробнице была разбросана пшеница и различные предметы. Анализы показали, что в изначально запечатанном, а затем вскрытом хранилище, находились предметы, отравленные природными элементами, содержащими уран, а также токсичные отходы.

Это привело к смерти британского египтолога Говарда Картера, впервые вскрывшего гробницу «мальчика-фараона» в 1922 году. Через несколько лет Картер умер, вероятнее всего, от инфаркта, вызванного борьбой организма с лимфомой Ходжкина. Главный спонсор экспедиции лорд Карнарвон, который вместе с Картером одним из первых прошёл по наполненным сокровищами комнатам усыпальницы фараона, умер от заражения крови через пять месяцев после открытия.

Феллоуз говорит, что у всех, кто умер от «проклятия» фараона были симптомы заболеваний, связанных с радиационным, рентгеновским облучением. Многие другие участники экспедиции — на самом деле большинство — умирали от инфарктов, инсультов, диабета, сердечной недостаточности, пневмонии, отравления, малярии. И все в районе 50 лет.

Ранее учёные выдвинули теорию, что причиной заболеваний стало заражение участников экспедиции, имевших непосредственное отношение к раскопкам и входивших в усыпальницу, высшими аэробными плесневыми грибами Aspergillus. На протяжении веков плесень жила и набирала силу на ритуальной пшенице. И этим коктейлем впоследствии надышались египтологи и рабочие.