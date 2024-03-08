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Наука и технологии
Опубликовано 08 марта 2024, 17:59
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Учёный за пару часов создал ИИ-дрон, способный распознавать людей в качестве цели

И это испугало разработчика
Инженер и бизнесмен Луис Венус рассказал, что буквально за несколько часов вместе со своим напарником создал потенциальный дрон-убийцу. Идея заключалась в том, чтобы создать дрон для игр, симуляторов, но в итоге оказалось, что современное ПО сделало из БПЛА потенциальное оружие.
Учёный за пару часов создал ИИ-дрон, способный распознавать людей в качестве цели

© Ferra.ru

Венус вместе с другим инженером, Робертом Лукоско, оснастили обычный коммерческий дрон технологией распознавания лиц и системой наведения. Разработанные энтузиастами алгоритмы ИИ позволяют не просто распознавать лица, а преследовать конкретного человека или строить карту движения к группе людей и приближаться к цели на полной скорости. БПЛА может распознавать лица людей на расстоянии до 10 метров.

И когда инженеры испытали устройство, по их словам, «сильно испугались», поскольку ничто не мешает создать вооружённую версию дрона, нацеленную на конкретного человека или группу лиц.

Венус назвал себя «абсолютным сторонником открытого исходного кода», что означает, что он верит в необходимость всегда делиться кодом и программным обеспечением. Однако он заявил, что не будет публиковать код, связанный с этим экспериментом.

«На его создание ушло буквально несколько часов, и я понял, насколько это страшно. На них можно легко прикрепить небольшое количество взрывчатки и пустить в полёт 100 штук. Мы проверяем их на наличие бомб и оружия, но пока не существует систем защиты от дронов для больших мероприятий и общественных мест», — написал Венус в соцсети Х.