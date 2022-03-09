Учёным удалось излечить сразу двух людей с раком крови

И вот, спустя многие годы, у обоих пациентов не просто исчезли раковые клетки, но, что более важно, они не вернулись обратно.

Суть метода заключается в том, что у пациентов производится забор крови и выделение из неё Т-лимфоцитов. Именно в них специалисты встраивают ген, который кодирует рецепторы специфических антигенов рака. Сами Т-клетки с искусственными выращивают в лабораторных условиях и затем снова вводят пациенту.

Что интересно, на данный момент терапия CAR-Т-клетками является именно что терапией и применяется с особой осторожностью. Связано это с тем, что данный метод способен привести к серьёзным осложнениям, таким как синдром высвобождения цитокинов.