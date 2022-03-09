Учёным удалось излечить сразу двух людей с раком крови

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Учёным удалось излечить сразу двух людей с раком кровиПричём лечение оказалось успешным спустя 10 лет после его применения
В сети появилась информация о том, что учёные подвели итоги по процедуре, которая произошла ещё 10 лет назад. Тогда врачи излечили двух пациентов с лейкемией благодаря новой процедуре CAR-T-клеточной иммунотерапии.
И вот, спустя многие годы, у обоих пациентов не просто исчезли раковые клетки, но, что более важно, они не вернулись обратно.
Суть метода заключается в том, что у пациентов производится забор крови и выделение из неё Т-лимфоцитов. Именно в них специалисты встраивают ген, который кодирует рецепторы специфических антигенов рака. Сами Т-клетки с искусственными выращивают в лабораторных условиях и затем снова вводят пациенту.
Что интересно, на данный момент терапия CAR-Т-клетками является именно что терапией и применяется с особой осторожностью. Связано это с тем, что данный метод способен привести к серьёзным осложнениям, таким как синдром высвобождения цитокинов.
Источник: РИА Новости