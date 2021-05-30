Учёным удалось уменьшить биологический возраст мужчин в ходе эксперимента

В рамках научной работы было привлечено порядка 43 здоровых взрослых мужчин возрасте от 50 до 72 лет. Эксперимент, продлившийся порядка восьми недель, предполагал определенные изменения в жизни добровольцев. В частности, они коснулись рациона питания, сна, физических нагрузок и отдыха. Также участники начали принимать пробиотики и фитонутриенты.

В результате было установлено, что данный режим способствует существенному снижению маркеров биологического возраста — у участников он снизился более чем на три года по сравнению с показателями представителей группы, которые не меняли рацион питания и жизнь в целом.

“Что чрезвычайно интересно, так это то, что пища и образ жизни, включая специфические питательные вещества и пищевые соединения, которые, как известно, избирательно изменяют метилирование ДНК, способны оказывать такое влияние на те паттерны метилирования ДНК, которые показывают старение и возрастные заболевания”, — поделилась ведущий автор исследования, Кара Фитцджеральд.