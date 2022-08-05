Учёным впервые удалось передать голограмму человека в другую страну

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Учёным впервые удалось передать голограмму человека в другую странуЯвление голопортацией
Учёные из Западного института космических исследований Канады рассказали об успешном эксперименте по телепортации голограммы человека из США в Канаду. Это явление они назвали голопортацией.
Эксперимент заключался в том, что голограмма человека посредством 3D-камер передаётся в место ожидания, где в шлеме виртуальной реальности ждёт адресат. Принимающая сторона видит гостя так, будто они находятся вместе в одном помещении.
Если оба участника голопортации будут в VR-шлемах, то смогут взаимодействовать как реальности, например, один может попросить другого обойти какой-либо предмет в помещении.
«Мы отправили одного человека из Алабамы в Онтарио, а затем каждый из наших студентов телепортировал себя в виде голограммы в Алабаму», — рассказал руководитель проекта, доктор Адам Сирек.