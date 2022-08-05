Учёным впервые удалось передать голограмму человека в другую страну

Эксперимент заключался в том, что голограмма человека посредством 3D-камер передаётся в место ожидания, где в шлеме виртуальной реальности ждёт адресат. Принимающая сторона видит гостя так, будто они находятся вместе в одном помещении.

Если оба участника голопортации будут в VR-шлемах, то смогут взаимодействовать как реальности, например, один может попросить другого обойти какой-либо предмет в помещении.

«Мы отправили одного человека из Алабамы в Онтарио, а затем каждый из наших студентов телепортировал себя в виде голограммы в Алабаму», — рассказал руководитель проекта, доктор Адам Сирек.