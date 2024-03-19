Удаленная диагностика Wi-Fi роутеров пользователей от МТС оказалась успешной

Опубликовано 19 марта 2024, 21:15
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Удаленная диагностика Wi-Fi роутеров пользователей от МТС оказалась успешнойВ том числе это почувствовали и пользователи
МТС сообщает о внедрении нового функционала в сервисе InetCore, который позволил компании значительно улучшить качество обслуживания абонентов с Wi-Fi роутерами.
В 2023 году в InetCore были добавлены функции:
- Самостоятельная настройка роутеров через чат-бот или голосовой бот;
- Интерфейс диагностики для специалистов с интерактивными сценариями;
- Автоматическое прогнозирование утилизации портов;
- Заблаговременное информирование о необходимости замены оборудования.
В компании отметили, что нововведение привело к тому, что количество инцидентов с Wi-Fi роутерами снизилось на 15%, а показатели первой линии поддержки значительно улучшились:
Также новый функционал ускорил обучение сотрудников техподдержки благодаря интерактивным сценариям диагностики, сохранению и автоматизированному анализу сетевых данных.
Новые сотрудники теперь достигают показателей опытных специалистов всего за месяц. Уровень удовлетворенности сервисных специалистов новым функционалом составил 73%.