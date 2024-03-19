Удаленная диагностика Wi-Fi роутеров пользователей от МТС оказалась успешной

В 2023 году в InetCore были добавлены функции:

Самостоятельная настройка роутеров через чат-бот или голосовой бот;

Интерфейс диагностики для специалистов с интерактивными сценариями;

Автоматическое прогнозирование утилизации портов;

Заблаговременное информирование о необходимости замены оборудования.

В компании отметили, что нововведение привело к тому, что количество инцидентов с Wi-Fi роутерами снизилось на 15%, а показатели первой линии поддержки значительно улучшились:

Также новый функционал ускорил обучение сотрудников техподдержки благодаря интерактивным сценариям диагностики, сохранению и автоматизированному анализу сетевых данных.

Новые сотрудники теперь достигают показателей опытных специалистов всего за месяц. Уровень удовлетворенности сервисных специалистов новым функционалом составил 73%.