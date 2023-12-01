«Удалёнка» науке — помеха: учёные стали делать меньше классных открытий

Под «прорывными» понимаются такие открытия и патенты, которые кардинально отличаются от предыдущих исследований, открытий и знаний, что могут их буквально «затмить» или «разрушить». Фундаментальный критерий — D-оценка от -1 до 1, где -1 — продолжение старых исследований и наработок, 1 — полный уход от предыдущих знаний.

Анализ работ и заявок на патенты показал, что учёным удобно удалённо выполнять технические задачи, обрабатывать и анализировать данные, но делать открытия — труднее. Из-за этого количество открытий, определяющих лицо науки, заметно снизилось.

Учёные пришли к выводу, что удалённая работа, предполагающая сотрудничество на расстоянии, действительно, влияет на количество открытий. Так, среднее расстояние между исследователями при работе над совместным проектом увеличилось со 100 до 1000 км, для авторов заявок на патенты — с 250 до 750 км. Расстояние напрямую влияет на интеграцию научных команд.

«В конце концов, учёные пришли к выводу, что удалённое сотрудничество, хоть и предоставляет много возможностей, всё-таки затрудняет интеграцию команд — особенно на тех этапах, когда авторы думают над концепцией исследования и обмениваются идеями. В таком случае, проекты, направленные на создание или открытие чего-то инновационного, авторы предлагают распределять между командами на местах», — сказано в материале издания N+1 со ссылкой на журнал Nature.