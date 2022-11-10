Наука и технологии
17:13, 10 ноября 2022
1 мин.

«Удалёнка» в Twitter всё: Маск запретил работать из дома и призвал сотрудников готовиться к трудностям

Об этом он рассказал в своём письме сотрудникам

Илон Маск как владелец Twitter разослал сотрудникам письмо с объявлением, что в компании запрещена удалённая работа. Правила вступают в силу незамедлительно.

«Удалёнка» в Twitter всё: Маск запретил работать из дома и призвал сотрудников готовиться к трудностям

Разрешить «удалёнку» теперь может только Маск лично и только в определённых случаях. Также он призвал сотрудников готовиться к «тяжёлым временам».

Он отметил, что приукрасить эту проблему не получится, поэтому её нужно просто принять.

Источник фото:Cnbc.com
Источник:The Verge
Теги:
#Илон Маск
,
#TWITTER
,
#работа
Новости партнеров
Новости партнеров