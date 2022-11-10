«Удалёнка» в Twitter всё: Маск запретил работать из дома и призвал сотрудников готовиться к трудностям

17:13, 10 ноября 2022
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«Удалёнка» в Twitter всё: Маск запретил работать из дома и призвал сотрудников готовиться к трудностямОб этом он рассказал в своём письме сотрудникам
Илон Маск как владелец Twitter разослал сотрудникам письмо с объявлением, что в компании запрещена удалённая работа. Правила вступают в силу незамедлительно.
Разрешить «удалёнку» теперь может только Маск лично и только в определённых случаях. Также он призвал сотрудников готовиться к «тяжёлым временам».
Он отметил, что приукрасить эту проблему не получится, поэтому её нужно просто принять.