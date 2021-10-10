Удалённая работа довела часть россиян до алкоголизма

Оказалось, что 37% таких работников из России хотя бы раз употребляли алкогольные напитки. При этом 14% и вовсе столкнулись с настоящим алкоголизмом, пишет РБК.

Ещё хуже ситуация в США. Там употребление спиртного в таком формате во время работы позволяют 45% сотрудников. А среди жителей Великобритании за время локдауна выросло число звонков на горячую линию «Анонимных алкоголиков» — на целых 22%.

Причиной алкоголизма среди российских «удалёнщиков» специалисты назвали отсутствие привычки работать удаленно, усталость от авралов и высокий уровень тревожности.

Что интересно, среди людей, работающих из дома, вслед за употреблением спиртного, идут такие привычки как соцсети и просмотр сериалов на Netflix.