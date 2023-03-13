Удалёнщикам предложили трёхлетний круиз вокруг планеты стоимостью более 6 миллионов рублей

Удалёнщикам предложили трёхлетний круиз вокруг планеты стоимостью более 6 миллионов рублейНеобычное предложение
Компания Life at Sea Cruises анонсировала своё свежее предложение для цифровых кочевников — трёхлетний круиз с кругосветным путешествием.
Фото: Life at Sea Cruises
По словам организаторов, в рамках круиза будут охвачены все семь континентов, а остановки будут сделаны в 135 странах. Стоимость путешествия составляет 30 000 долларов (2,2 млн рублей) в год. Таким образом Life at Sea Cruises предлагает сэкономить на постоянных перелётах и проживании за границей.
Круизный корабль MV Gemini имеет 400 кают, 14 офисов, конференц-залы, гостиные, рестораны, бассейны и развлечения для 1074 гостей.
Сообщается, что одной из уникальных особенностей корабля являются бортовые средства для удалённой работы. В том числе высокоскоростной спутниковый интернет от Starlink Илона Маска.
Life at Sea Cruises
В стоимость круиза включены медицинское обследование, доступ к Сети, портовые сборы, сервисные платежи, а также стоимость еды и некоторых напитков. Более того, друзья или родственники могут проживать в каюте бесплатно.
Старт плавания намечен уже на 1 ноября 2023 года из Стамбула.