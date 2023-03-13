Удалёнщикам предложили трёхлетний круиз вокруг планеты стоимостью более 6 миллионов рублей

По словам организаторов, в рамках круиза будут охвачены все семь континентов, а остановки будут сделаны в 135 странах. Стоимость путешествия составляет 30 000 долларов (2,2 млн рублей) в год. Таким образом Life at Sea Cruises предлагает сэкономить на постоянных перелётах и проживании за границей.

Круизный корабль MV Gemini имеет 400 кают, 14 офисов, конференц-залы, гостиные, рестораны, бассейны и развлечения для 1074 гостей.

Сообщается, что одной из уникальных особенностей корабля являются бортовые средства для удалённой работы. В том числе высокоскоростной спутниковый интернет от Starlink Илона Маска.