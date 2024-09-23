«Удалёнщиков» «Сбера» переведут на отечественное ПО

«Сбер» объявил о переходе на новое решение для виртуализации рабочих мест. Вместо зарубежной платформы Citrix банк теперь будет использовать российскую систему Termidesk, разработанный «Группой Астра». Это масштабное обновление ИТ-инфраструктуры призвано обеспечить виртуальные рабочие места для более 150 тысяч сотрудников банка, с завершением перехода планируется в начале 2025 года.

По информации «Сбера», Termidesk был выбран из-за своей способности обрабатывать до 100 тысяч подключений одновременно и использовать собственный протокол Tera для оптимизации соединений даже при слабом интернет-сигнале. Среди особенностей системы — компонент «Агрегатор», который упрощает управление и повышает отказоустойчивость. Банк отметил, что внедрение проходит плавно, и сотрудники почти не замечают изменений благодаря тщательной работе команды «Астра Консалтинг», обеспечивающей стабильную работу новой системы.

Ранее компания Citrix предоставляла «Сберу» решение для виртуализации, но теперь переход на Termidesk поддержит стратегию банка по использованию отечественных технологий. Это решение должно не только улучшить качество работы, но и повысить безопасность данных в соответствии с местными стандартами.