Удар ниже пояса: в Россию перестали завозить таблетки «Виагры»Но мы сможем запустить производство местных аналогов
Американская биофармацевтическая компания Viatris LLC объявила о приостановке поставок «Виагры» в таблетированной форме в Россию.
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Со своим комментарием по этому поводу выступило и Министерство промышленности и торговли страны. Ведомство подтвердило заявление, отметив, что производство «Виагры» в России пока не локализовано.
При этом в Министерстве уточнили, что в стране обеспечена технологическая возможность производства препаратов с тем же действующим веществом — силденафилом. В настоящее время 36 компаний в России имеют 49 регистрационных удостоверений на препараты с ним в основе.
Напомним, что «Виагра» — это препарат, используемый для лечения эректильной дисфункции у мужчин. Впервые он был представлен компанией Pfizer в 1998 году и быстро стал популярным во всём мире.