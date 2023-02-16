Удар ниже пояса: в Россию перестали завозить таблетки «Виагры»

Со своим комментарием по этому поводу выступило и Министерство промышленности и торговли страны. Ведомство подтвердило заявление, отметив, что производство «Виагры» в России пока не локализовано.

При этом в Министерстве уточнили, что в стране обеспечена технологическая возможность производства препаратов с тем же действующим веществом — силденафилом. В настоящее время 36 компаний в России имеют 49 регистрационных удостоверений на препараты с ним в основе.

Напомним, что «Виагра» — это препарат, используемый для лечения эректильной дисфункции у мужчин. Впервые он был представлен компанией Pfizer в 1998 году и быстро стал популярным во всём мире.