Издание пишет, что удар нанесли хоуситы из Саудовской Аравии. В качестве цели выступили боевые машины местных саудитов.

Отметим, что ракета «попала» по левой части корпуса танка, но, судя по всему, не смогла нанести по-настоящему серьёзных повреждений. Журналисты «Российской газеты», в свою очередь, допускают, что кумулятивный заряд не смог пробить броню машины.

Напомним, что ранее Forbes опубликовало материал, в котором заявило об отличной переносимости танков Abrams температур, характерных для Аляски. При этом боевая машина была признана не настолько мобильной, как российский Т-90.