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Удар по американскому танку M1 Abrams советской ракетой попало на видеоПроизошло всё в Саудовской Аравии
Наши коллеги из «Российской газеты» обнаружили на YouTube интересное видео. В нём американский танк М1А2 Abrams подбили с помощью советской противотанковой ракеты. Предположительно речь идёт о «Фагот» или «Конкурс».
Издание пишет, что удар нанесли хоуситы из Саудовской Аравии. В качестве цели выступили боевые машины местных саудитов.
Отметим, что ракета «попала» по левой части корпуса танка, но, судя по всему, не смогла нанести по-настоящему серьёзных повреждений. Журналисты «Российской газеты», в свою очередь, допускают, что кумулятивный заряд не смог пробить броню машины.
Напомним, что ранее Forbes опубликовало материал, в котором заявило об отличной переносимости танков Abrams температур, характерных для Аляски. При этом боевая машина была признана не настолько мобильной, как российский Т-90.