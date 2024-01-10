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Наука и технологии
14:59, 10 января 2024
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Удар по стримингу: сервис Twitch уволит более трети штата из-за убытков

И ухода ключевых менеджеров

Сервис стриминга Twitch 10 января может заявить об увольнении 35% штата, или 500 человек. Причиной увольнений называют большие убытки компании и уход четырёх ключевых менеджеров.

Из Twitch ушли директора по контенту, по продуктам, по работе с клиентами и по доходам. В Twitch от комментариев Bloomberg отказались.

Это вторая волна увольнений. В марте 2023 года были уволены 400 человек.

Источник:Bloomberg
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#стриминг
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#сервис
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#работа
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