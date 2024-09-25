Удары головой в футболе замедляют мозговую активность, показало исследование

Опубликовано 25 сентября 2024, 22:491 мин.
Удары головой в футболе замедляют мозговую активность, показало исследованиеВлияние легких ударов на здоровье игроков
Новое исследование Университета Британской Колумбии показало, что даже легкие удары головой в футболе могут оказывать влияние на мозговую активность. В публикации, вышедшей в журнале Annals of Biomedical Engineering, говорится, что удары по мячу приводят к кратковременному замедлению мозговой активности, вызывая увеличение дельта-волн, характерных для сна и сонливости.
В ходе эксперимента восемь здоровых участников выполняли контролируемые удары головой с мячом. На время удара они носили датчики электроэнцефалографии (ЭЭГ) и индивидуальные капы, что позволяло одновременно отслеживать мозговую активность и движения головы. Участники испытывали статистически значительное увеличение дельта-волн сразу после удара.
Главный исследователь, доктор Линдия Ву, отметила, что увеличение дельта-волн может нарушать обработку информации и снижать внимание, что, в свою очередь, может снижать концентрацию у спортсменов после удара.