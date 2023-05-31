Удары током оказались эффективны для улучшения памяти

В том числе это касается внимания, долговременной памяти, рабочей памяти, способности решать задачи и обрабатывать новую информацию.

Исследовании включало в себя анализ данных из более чем 100 работ, включающих 2893 добровольцев с различными нейропсихиатрическими состояниями. Результаты показали, что tACS может привести к значительному улучшению умственной деятельности, особенно после завершения лечения.

Эффективность метода может зависеть от расположения электродов на голове и взаимодействия между различными областями мозга. Однако большинство исследований имели недостатки, такие как незарегистрированные исследования и возможность предвзятости в отчётности результатов.

К тому же стоит отметить, что транскраниальная стимуляция переменным током и постоянным током (tDCS) пока не были одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.