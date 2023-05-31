Удары током оказались эффективны для улучшения памяти

Удары током оказались эффективны для улучшения памятиНо они пока чаще запрещены, чем разрешены
Учёные из Бостонского университета провели исследование, которое показало, что транскраниальная стимуляция переменным током (tACS) может улучшить когнитивные функции.
В том числе это касается внимания, долговременной памяти, рабочей памяти, способности решать задачи и обрабатывать новую информацию.
Исследовании включало в себя анализ данных из более чем 100 работ, включающих 2893 добровольцев с различными нейропсихиатрическими состояниями. Результаты показали, что tACS может привести к значительному улучшению умственной деятельности, особенно после завершения лечения.
Эффективность метода может зависеть от расположения электродов на голове и взаимодействия между различными областями мозга. Однако большинство исследований имели недостатки, такие как незарегистрированные исследования и возможность предвзятости в отчётности результатов.
К тому же стоит отметить, что транскраниальная стимуляция переменным током и постоянным током (tDCS) пока не были одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.