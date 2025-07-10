Удешевленная версия Apple Vision Pro выйдет в 2027 году — будет легче и проще по функциям

По данным Bloomberg и аналитика Минг-Чи Куо, устройство выйдет в 2027 году, станет легче и значительно дешевле оригинала, но потеряет часть функций.

Точная конфигурация ещё не утверждена: Apple рассматривает более простые материалы, сокращённое количество сенсоров и возможный отказ от фирменного внешнего дисплея EyeSight.

Завершение разработки ожидается в 2026 году, а финальный релиз намечен на год позже.

Тем временем в конце 2025 года компания представит обновлённую версию Vision Pro с новым процессором M4 и переработанным креплением. Это промежуточная модель, призванная поддерживать интерес к гарнитуре до появления «облегчёнки».

Также в ближайшие месяцы ожидается релиз visionOS 26 с новым набором функций для всей линейки.