Удешевленная версия Apple Vision Pro выйдет в 2027 году — будет легче и проще по функциям

Опубликовано 10 июля 2025, 08:181 мин.
Удешевленная версия Apple Vision Pro выйдет в 2027 году — будет легче и проще по функциямФинальная спецификация все еще не определена
Apple готовит бюджетную версию гарнитуры Vision Pro под кодовым названием N100.
По данным Bloomberg и аналитика Минг-Чи Куо, устройство выйдет в 2027 году, станет легче и значительно дешевле оригинала, но потеряет часть функций.
Точная конфигурация ещё не утверждена: Apple рассматривает более простые материалы, сокращённое количество сенсоров и возможный отказ от фирменного внешнего дисплея EyeSight.
Завершение разработки ожидается в 2026 году, а финальный релиз намечен на год позже.
Тем временем в конце 2025 года компания представит обновлённую версию Vision Pro с новым процессором M4 и переработанным креплением. Это промежуточная модель, призванная поддерживать интерес к гарнитуре до появления «облегчёнки».
Также в ближайшие месяцы ожидается релиз visionOS 26 с новым набором функций для всей линейки.