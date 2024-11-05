Удешевленная версия AR-шлема Apple Vision Pro выйдет лишь в 2027 году

Ранее планировалось, что Apple представит удешевленный шлем уже в 2025 году, но теперь релиз перенесен на два года вперед.

Ранее предполагалось, что доступная модель будет выполнена из более простых материалов, иметь дисплей с меньшим разрешением и лишится функции EyeSight.

Однако даже с этими изменениями, считает Куо, Apple не верит, что более доступная цена (около $2000) сможет значительно расширить аудиторию visionOS.

Тем не менее, компания все еще планирует выпустить новую версию Apple Vision Pro в 2025 году. Ожидается, что она получит чип M5 и поддержку Apple Intelligence, но информация о других аппаратных улучшениях пока отсутствует.