Удешевленная версия нового Xbox Series X может получить более мощный процессор, чем PlayStation 5

По крайней мере именно об этом заявляет интернет-инсайдер Tom Warren, сумевший достаточно точно предсказывать прочие события из мира технологий ранее. На этот раз он заявил, что Xbox Series S получит процессор “быстрее, чем у PS5”, при этом она сможет похвастаться и поддержкой трассировки лучей в реальном времени. Таким образом, “младшая” Xbox следующего поколения хоть и будет дешевле “старшей” версии (судя по последним данным, аж в два раза), но при этом явно окажется полноценным некст-геном.

Напомним, что на данный момент Microsoft не анонсировала Xbox Series X, но если верить тем же интернет-инсайдерам, то состояться презентация устройства может уже совсем скоро - либо в июле, либо в августе 2020 года.