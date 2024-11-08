Углекислый газ научились превращать в топливо. Уже есть рабочий аппарат

Стартап SpiralWave, основанный Абедом Бухари и Адамом Амадом, представил аппарат, который использует холодную плазму для разрушения молекул CO2 и воды, соединяя их для получения метанола.

Эта технология была продемонстрирована на конференции TechCrunch Disrupt 2024.

Метанол — простейший углеводород, который может использоваться в двигателях внутреннего сгорания, для создания более сложных видов топлива, а также в химической промышленности.

Устройство SpiralWave, в зависимости от концентрации CO2, преобразует от 75 до 90% электроэнергии в химическую энергию метанола, что значительно превышает эффективность других методов (около 50%).

Первые прототипы включают устройства от компактного Nanobeam до двухметрового Microbeam, способного производить метрическую тонну метанола.

Планируется создание более крупных систем, таких как Gigabeam, которая сможет ежегодно улавливать до миллиона тонн CO2.